Кто стоит за поджогами объектов силовых ведомств России

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Сотрудники российских органов правопорядка рассказали, кто стоит за организацией поджогов объектов силовых ведомств в нашей стране. Информацию об этом публикует телеканал "360".
В ФСБ заявили, что, как и предполагалось, организаторами диверсий выступают украинские спецслужбы, отмечает информационный ресурс URA.RU.
Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", поджигателей привлекают объявлениями в интернете о "быстром заработке". Потом жертву психологически обрабатывают и склоняют к преступлению.
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