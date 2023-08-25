Кто стоит за поджогами объектов силовых ведомств России

В правоохранительных органах поделились важной информацией

Сотрудники российских органов правопорядка рассказали, кто стоит за организацией поджогов объектов силовых ведомств в нашей стране. Информацию об этом публикует телеканал "360".

В ФСБ заявили, что, как и предполагалось, организаторами диверсий выступают украинские спецслужбы, отмечает информационный ресурс URA.RU.

Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", поджигателей привлекают объявлениями в интернете о "быстром заработке". Потом жертву психологически обрабатывают и склоняют к преступлению.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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