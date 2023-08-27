Туристы пропали на сплаве в Бурятии

Спасатели пытаются найти путешественников

Страшная трагедия разыгралась в Бурятии. Там региональные спасательные службы пытаются отыскать туристов, которые исчезли во время сплава в Северо-Байкальском районе этого российского региона.

Речь идет о пятерых путешественниках. Люди отдыхали на катамаранах на реке Тыя, которая впадает в озеро Байкал.

Как сообщают журналисты "Пятого канала", на поиски пропавших оперативно вылетел вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Российские спасатели сделают все, зависящее от них, для того чтобы спасти потерявшихся туристов. Родные и близкие пропавших надеются, что туристов удастся найти живыми.

Позже стало известно, что туристов, к счастью, спасли.

Источник: ГУ МЧС по Бурятии ✓ Надежный источник
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