Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

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Украинский противник продолжает безуспешные попытки атаковать мирные города и регионы нашей страны. Как сообщил руководитель российской столицы Сергей Собянин, сегодня в ночь, 30 августа, противник попытался осуществить массовую атаку боевыми дронами в Центральном федеральном округе.
Столичный градоначальник сообщил, что один из непрошеных "крылатых гостей" двигался по направлению к столице нашей страны. Системы противовоздушной обороны, которые уже доказали свою эффективность, успешно уничтожили дрон в Рузском районе.
Сергей Собянин отдельно отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб, в ближайшее время будут установлены все детали произошедшего.
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