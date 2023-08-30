В Геленджике буйствует пожар на площади до 118 гектаров

Власти Краснодарского края следят за ситуацией

Тревожные новости пришли из популярного курортного города Геленджик. Там загорелись лесные угодья.



Как сообщил местный градоначальник Алексей Богодистов, сейчас огнем охвачена площадь до 118 гектаров. Такие данные публикует информационный ресурс URA.RU.



Отмечается, что к борьбе с пламенем подключились добровольцы. Также на месте работают несколько сотен спасателей и десятки единиц техники, передает телеканал RT.



К слову, на днях пожар начался в Москве на ВДНХ. Слаженные действия пожарных помогли быстро локализовать возгорание, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

