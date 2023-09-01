Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами — Собянин

Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами — Собянин
Сергей Собянин. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российские системы противовоздушной обороны снова показали высокую эффективность

Украинский противник продолжает вероломные попытки атаковать мирные города. Даже сегодня, в День знаний, была зафиксирована попытка напасть на нашу страну. К счастью, высокоэффективные средства противовоздушной обороны надежно защищают мирных жителей. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что рядом
с Люберцами была пресечена попытка боевого дрона приблизиться к Белокаменной.

Московский градоначальник подчеркнул, что, по имеющимся данным, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. На место происшествия оперативно выехали представители экстренных служб.

"Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!" – обратился к российским защитникам мэр Москвы в социальных сетях Его слова приводит издание URA.RU.

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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