Сильнейшие паводки в Приморье разрушили десятки автомостов

За август транспортная инфраструктура в регионе серьезно подстрадала

За август в Приморье было разрушено 46 автомобильных мостов. Как указал полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, паводки в регионе являются серьезнейшей проблемой.

В ходе совещания госслужащий указал, что первостепенная задача заключается в оказании помощи людям. Вторая – в принятии превентивных мер, нацеленных на недопущение подобных масштабов, отмечает телеканал МИР 24.

В начале августа на Приморский край обрушились сильнейшие дожди. 25 числа в регионе ввели режим чрезвычайно ситуации федерального уровня.

Источник: МИР 24 ✓ Надежный источник

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