Ученик напал на школу под Ростовом: что известно

Ребенок страдает от психического заболевания

В понедельник один из школьников совершил нападение на учебное заведение в хуторе Красный Десант Ростовской области. Он вооружился ножом и ранил четверых взрослых, крича о стране из-за "нападения поляков". Источники утверждают, что у ребенка была диагностирована шизофрения.

По данным "Свободной прессы", одного из пострадавших госпитализировали. Другие получили незначительные травмы, поэтому ехать в больницу отказались.

Известно, что во время нападения подростка удалось скрутить и связать ему руки веревкой. Из детей никто не пострадал, передает телеканал "360".

Очевидцы утверждают, что сотрудница на посте охране успела нажать тревожную кнопку, но она не сработала. Сотрудники заведения считают, что ребенок мог решиться совершить нападение из-за плохой успеваемости. Источники в школе говорят, что над парнем никто не издевался, а к его замкнутости все относились с пониманием.

Источник: 161.ru

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