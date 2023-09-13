В Египте акула откусила девушке целую руку

Пострадавшая потеряла много крови

В Египте снова произошло нападение акулы на туристку – на этот раз пострадала девушка, которой не повезло встретиться с четырехметровым хищником в воде.

Известно, что девушка плавала с парнем в зону буйков у пляжа отеля. Вдалеке пара заприметила рыбу, решив, что это тунец – стали дожидаться, пока "тунец" не подплыл совсем близко.

Пострадавшую вытащили из воды со свисающей плотью на месте руки. Рыбу безуспешно пытались поймать гарпуном.

Известно, что инцидент произошел в Дахабе. После нападения пляж решили закрыть. Местные СМИ утверждают, что девушке ампутировали руку. По некоторым данным, пострадавшая – гражданка Египта. Она потеряла много крови.

SHOT пишет, что акула укусила девушку за плечо. Пострадавшую увезли в больницу.



