Все цели уничтожены

Приграничные с украинским государством российские регионы продолжают страдать от вероломных нападений противника.



Сегодня ночью, 19 сентября, стало известно об очередной попытке напасть на многострадальную Белгородскую область, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Как сообщил глава российского субъекта Вячеслав Гладков, на подлете к этому региону были уничтожены три беспилотника противника, передает телеканал "360".



По имеющейся информации, инцидент обошелся без жертв и серьезных разрушений. Некоторые повреждения зафиксированы на линии электропередач, добавляет информационный ресурс "Радио 1".

