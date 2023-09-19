К Белгородской области подлетели три боевых дрона

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Приграничные с украинским государством российские регионы продолжают страдать от вероломных нападений противника.
Сегодня ночью, 19 сентября, стало известно об очередной попытке напасть на многострадальную Белгородскую область, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Как сообщил глава российского субъекта Вячеслав Гладков, на подлете к этому региону были уничтожены три беспилотника противника, передает телеканал "360".
По имеющейся информации, инцидент обошелся без жертв и серьезных разрушений. Некоторые повреждения зафиксированы на линии электропередач, добавляет информационный ресурс "Радио 1".
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