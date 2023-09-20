На спасателей рухнула стена во время разбора завалов в Балашихе

Они получили тяжелые травмы

Трое сотрудников МЧС пострадали при разборе завалов в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. На них рухнула стена. Ранее спасатели были предупреждены о риске повторного обрушения здания.

Как сообщает "Пятый канал", мужчины получили тяжелые травмы. Во время произошедшего они пытались достать женщину с ребенком – они подавали признаки жизни. Больше их криков не слышно.

По предварительной информации, в доме произошел взрыв бытового газа. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", соседи жаловались не безответственность некоторых жильцов при проверке оборудования.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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