Страшная катастрофа произошла с россиянином в Таиланде

Тело погибшего не смогли найти

В тайской провинции Чонбури гражданин России решил искупаться в океане вместе со своей подругой, жительницей Таиланда. Однако в этот момент произошла страшная катастрофа – в них врезался катер, разрубив тело женщины на несколько частей.

Как передает МИР 24, очевидцы видели, что мимо пары пронеслось судно. Сначала оно остановилось, но далее быстро скрылось в водах в сторону Паттайи. Обнаружили все люди, которые купались неподалеку. Спасатели и добровольцы начали поиски тела россиянина, но спустя три часа его так и не смогли обнаружить.

Виновника аварии уже удалось найти. На допросе мужчина признался, что никого не видел. Ему показалось, что он наткнулся на препятствие, но ничего не заметил и продолжил движение. За непреднамеренное убийство тайцу грозит до 10 лет лишения свободы и огромный штраф.