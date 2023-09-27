Трагическая свадьба в Ираке унесла жизни сотен людей

Мировое пространство в шоке от произошедшего

Страшная трагедия случилась в Ираке. Во время гуляний в честь бракосочетания возлюбленных произошла большая беда, которая закончилась огромным количеством жертв. Такую информацию публикует телеканал "360".

Когда счастливые молодожены и их родня отмечали свадьбу, неожиданно начался пожар, который быстро распространился. По последним данным, погибли и серьезно пострадали в происшествии более 450 человек. Об этом сообщает издание "МИР24".

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушения техники безопасности при запуске салютов, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник

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