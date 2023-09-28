Россиянин передал данные о Крыме Киеву: его уже поймали

Подозреваемому грозит пожизненный срок

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе мужчину, который, по заявлению следствия, передавал данные украинской разведке о фортификационных сооружениях в Крыму. Подозреваемый устроился в компанию, которая занималась этой работой, по указанию Киева, сообщает RT.

Известно, что ранее россиянин решил уклониться от мобилизации и отправился в одну из стран Ближнего зарубежья. Там он связался с украинской разведкой, обратившись к представителю ГУР Украины, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В итоге его решили завербовать и дали задание собрать данные о Крыме.

Однако сделать этого не удалось. Российские правоохранители задержали мужчину и уже поместили в следственный изолятор. Ему предъявили обвинения в госизмене, по данной статье максимальное наказание – пожизненный срок, сообщает "Пятый канал".