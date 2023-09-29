У побережья Курильских островов произошло сильное землетрясение

Пострадавших и разрушений нет

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Курильских островов. Как отмечает источник, толчки зафиксировали в 04:40 по местному времени. 

Эпицентр землетрясения находился в 123 км к юго-востоку от Итурупа в Тихом океане при 66-километровой глубине очага.

Жители ближайших населенных пунктов (самого Курильска, а также Рейдово и Китового, расположенных на Итурупе), ощутили толчки силой до 3 баллов. Жертвы и разрушения отсутствуют, отмечает МИР 24.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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