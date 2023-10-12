В Санкт-Петербурге схватили эзотериков-обманщиков

Хитрецы "заработали" несколько миллионов рублей

Резонансный инцидент произошел в Северной столице. Там сотрудники правоохранительных органов схватили группу эзотериков-обманщиков, которые успели неплохо заработать на доверчивых гражданах.

Как сообщает издание "Петроград", теперь перед судом предстанут четыре хитреца, которые строили из себя медиумов и экстрасенсов. В рекламных публикациях они обещали разобраться с проблемами людей за счет звезд и раскладывания карт. Любопытно, что все сеансы "магии" проводились дистанционно, по телефону.

В конце концов, обманутые граждане обратились к представителям правоохранительных органов. По предварительной оценке, ущерб от действий горе-экстрасенсов составил порядка 3,5 миллиона рублей.

Источник: IVBG ✓ Надежный источник

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