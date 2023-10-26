Стрельба в США подтолкнула американцев скупать оружие

Раскрыты истинные причины произошедшего

Массовое убийство людей американском штате Мэн стало 565-ым колумбайном в истории страны. Погибло 22 человека, еще 60 получили ранения. Одним из убийц оказался инструктор по оружию в запасе армии США, который недавно вышел из психиатрической клиники.

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с телеканалом "360" выразил мнение, что причины массовых расстрелов в США две: это всегда связано с обострением политической гонки в стране и психической нестабильностью. После подобных случаев американцы всегда начинают массово скупать оружие, надеясь таким образом обеспечить собственную безопасность, из-за чего порочный круг раскручивается.

Психолог Сергей Костеренко считает, что для убийцы из города Льюстон оружие не является чем-то экстраординарным: за счет профессиональной деятельности и расстройства его система ценностей сильно изменилась, поэтому для такого человека его поступок не противоречил внутренним установкам, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".