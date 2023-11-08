Неизвестный угрожал жене военкора Коца: что известно

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В минувший вторник неизвестный приехал домой к российскому военному корреспонденту Александру Коцу, который освещает происходящее на Украине, и угрожал. Он требовал, чтобы ему устроили встречу с журналистом. Но после вызова полиции мужчина удалился в неизвестном направлении.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело "воспрепятствование законной деятельности журналиста", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сам Коц посоветовал подозреваемому приехать в зону СВО и поговорить с ним лично. Подробнее комментировать инцидент вокруг его семьи он отказался, указывает телеканал "360".
В итоге неизвестного удалось задержать. Что именно он хотел от журналиста неизвестно. На личной странице незадолго до визита к дому Коца он хвастался травматическим пистолетом.
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