Азербайджан выдал России лидера избивавшей людей в Петербурге банды

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Азербайджанские власти удовлетворили запрос российской Генпрокуратуры по поводу выдачи мужчины, который обвиняется в серии противоправных действий против жителей Северной столицы. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Как поясняет телеканал "360", главарь банды вместе со своими сообщниками нападал на прохожих неподалеку от торгового комплекса в Санкт-Петербурге. Банда избивала ни в чем не повинных людей, а главарь публично призывал издеваться над жертвами.
Теперь мужчину экстрадируют из Азербайджана, и он понесет наказание по всей строгости закона. Интернет-издание "Петроград" добавляет, что банда распространяла материалы с насилием по социальным сетям.
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