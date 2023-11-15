Азербайджан выдал России лидера избивавшей людей в Петербурге банды

Правонарушитель ответит по закону

Азербайджанские власти удовлетворили запрос российской Генпрокуратуры по поводу выдачи мужчины, который обвиняется в серии противоправных действий против жителей Северной столицы. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как поясняет телеканал "360", главарь банды вместе со своими сообщниками нападал на прохожих неподалеку от торгового комплекса в Санкт-Петербурге. Банда избивала ни в чем не повинных людей, а главарь публично призывал издеваться над жертвами.

Теперь мужчину экстрадируют из Азербайджана, и он понесет наказание по всей строгости закона. Интернет-издание "Петроград" добавляет, что банда распространяла материалы с насилием по социальным сетям.

Источник: Генпрокуратура России ✓ Надежный источник

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