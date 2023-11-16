На крупном объекте Минобороны РФ раздались взрывы: что произошло

На крупном объекте Минобороны РФ раздались взрывы: что произошло
Фото: Russian Emergencies Ministry/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Названа вероятная причина случившегося

Минувшей ночью в Волгоградской области раздались взрывы – позже очевидцы стали публиковать в соцсетях кадры, на которых было видно зарево на горизонте, слышны хлопки. Вскоре местные власти пояснили, что инцидент произошел на крупном объекте Минобороны РФ – воинской части около поселка Котлубань.

По официальным данным, там случилось возгорание. На место оперативно выехали сотрудники МЧС и потушили огонь. Пострадавших в ходе происшествия нет, передает телеканал "360"

Источники в экстренных службах утверждают, что сперва загорелась трава, которая после перекинулась на склад с вооружением.

"И все бы ничего, но там еще детонация боеприпасов началась, а дальше…", – рассказал осведомитель.

Эвакуации расположенного рядом с военной частью поселка не было.

Минобороны РФ не подтверждало информации о возгорании на своем объекте. Также не было никаких заявлений по поводу нападения беспилотников на Волгоградскую область. Минувшей ночью средства ПВО зафиксировали цели над Брянской областью и Крымом. 

Источник: V1

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