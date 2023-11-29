Вся семья боялась его: что творил убивший в Турции россиянку с дочкой мужчина

Вся семья боялась его: что творил убивший в Турции россиянку с дочкой мужчина
Фото: соцсети
Близкие рассказали подробности

В минувший вторник стало известно, что в турецком Бодруме в склоне возле дороги нашли два женских тела. Полиции удалось установить, что они пренадлежат 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери, обе являются россиянками. Подозреваемым в преступлении оказался ее супруг-литовец. 

Известно, что россиянка была моделью и подрабатывала в Стамбуле и Каппадокии. Ее дочь-подросток тоже мечтала о такой карьере, поэтому женщина и взяла ребенка с собой. Несколько дней назад их родственники заявили о пропаже, а после тела погибших нашли в простыне с признаками насильственной гибели. 

Полицейские пошли по следу. В доме убитых были следы крови, на которых запечатлен отпечаток ноги 46-го размера. Предварительно, он пренадлежит бывшему мужу Ирины, которого боялась вся семья. 

Известно, что у мужчины богатое криминальное прошлое. Несколько лет назад он сбежал из-под стражи во время транспортировки из суда в СИЗО. Туда он попал после того, как ограбил своего босса в Монако. Подозреваемому запрещали приближаться к Ирине и ее детям, поскольку он позволял себе рукоприкладство.

Несколько раз убитая пыталась лишить бывшего избранника прав на общего сына, передает Радио 1. В конце концов в Россию въезд мужчине был закрыт. Ирина, несмотря на все предупреждения родственников, отправилась с дочерью и мальчиком в Турцию, где их и нашел подозреваемый. 

"Он меня бил полотенцем, чтобы следов не было", – рассказал The Voice 20-летний наследник погибшей.

Сейчас вероятный убийца забрал 5-летнего мальчика и покинул Турцию. Его ищут правоохранители. Старший сын Ирины уверен, что именно бывший муж решил расправиться над его матерью.

Источник: Baza

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