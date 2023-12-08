Четыре инцидента с самолетами в России за неделю: летать стало более опасно?

Четыре инцидента с самолетами в России за неделю: летать стало более опасно?
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Все обошлось без пострадавших

После введения западных санкций российская авиаотрасль столкнулась с серьезными трудностями. Обслуживать самолеты стало сложнее и дороже. Правительство предпринимает меры по поддержке отечественного производства, начав производство российских шасси, двигателей, авионики и прочего, хотя недавно премьер Михаил Мишусти признал – проблемы все еще остаются.

На фоне происходящего новости о происшествиях с самолетами стали появляться чаще. К примеру, только на этой неделе стало известно о четырех инцидентах в России. И если раньше, согласно статистике, вероятность авиакатастроф была минимальной, то теперь уже неизвестно, чего стоит ждать при следующем путешествии. Неужели летать становится более опасно? 

Первая самолетная авария на неделе с 4 по 10 декабря случилась во вторник. Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае, у него отказала рулевая система. На борту было восемь человек, никто не пострадал.

В этот же день аварийную посадку совершил пассажирский рейс Казань-Москва, который приземлился в Шереметьево. У Аirbus А320 отказало управление системой стабилизации. 

В четверг у самолетаТу-204 при взлете из Улан-Удэ загорелся двигатель – это произошло буквально через пять минут после поднятия в небо, передает RT. В результате происшествия пострадавших тоже нет.

Ночью с четверга на пятницу Боинг-737, отправлявшийся из Новосибирска в Москву, экстренно сел из-за взрывов в двигателе, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Очевидцы рассказали, что один из них загорелся еще на взлетно-посадочной полосе, а потом в небе начал вспыхивать и второй. В результате пилоты вернули всех обратно на землю, приземлившись в новосибирском аэропорту.

Как ранее сообщало "Радио 1", пилотов, посадивших самолет уральских авиалиний в поле заставили написать заявление на увольнение по собственному желанию. По данному факту проводится проверка.

Источник: Утро.ру

Земфира* устроила провокацию с желто-синим флагом

Знаменитость не упускает возможности сделать резкое заявление

Сколько заработала Катя Лель на хите "Мой мармеладный"

Песня приобрела бешеную популярность на Западе - и кто-то мог "поднять" на ней немало денег

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей