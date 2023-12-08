Четыре инцидента с самолетами в России за неделю: летать стало более опасно?

Все обошлось без пострадавших

После введения западных санкций российская авиаотрасль столкнулась с серьезными трудностями. Обслуживать самолеты стало сложнее и дороже. Правительство предпринимает меры по поддержке отечественного производства, начав производство российских шасси, двигателей, авионики и прочего, хотя недавно премьер Михаил Мишусти признал – проблемы все еще остаются.

На фоне происходящего новости о происшествиях с самолетами стали появляться чаще. К примеру, только на этой неделе стало известно о четырех инцидентах в России. И если раньше, согласно статистике, вероятность авиакатастроф была минимальной, то теперь уже неизвестно, чего стоит ждать при следующем путешествии. Неужели летать становится более опасно?

Первая самолетная авария на неделе с 4 по 10 декабря случилась во вторник. Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае, у него отказала рулевая система. На борту было восемь человек, никто не пострадал.

В этот же день аварийную посадку совершил пассажирский рейс Казань-Москва, который приземлился в Шереметьево. У Аirbus А320 отказало управление системой стабилизации.

В четверг у самолетаТу-204 при взлете из Улан-Удэ загорелся двигатель – это произошло буквально через пять минут после поднятия в небо, передает RT. В результате происшествия пострадавших тоже нет.

Ночью с четверга на пятницу Боинг-737, отправлявшийся из Новосибирска в Москву, экстренно сел из-за взрывов в двигателе, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Очевидцы рассказали, что один из них загорелся еще на взлетно-посадочной полосе, а потом в небе начал вспыхивать и второй. В результате пилоты вернули всех обратно на землю, приземлившись в новосибирском аэропорту.

Как ранее сообщало "Радио 1", пилотов, посадивших самолет уральских авиалиний в поле заставили написать заявление на увольнение по собственному желанию. По данному факту проводится проверка.