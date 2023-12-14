Летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Наро-Фоминском городском округе - Собянин

Летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Наро-Фоминском городском округе - Собянин
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press
Российские военные перехватили девять беспилотников ВСУ

В ночь со среды на четверг, Москва подверглась массовой атаке украинских беспилотников. Несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО под Наро-Фоминском. Об этом сообщил 14 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Сначала стало известно об атаке одного беспилотника, летевшего на Москву. Его сбили. На место падения обломков тут же выехали экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате происшествия не было.

Спустя пару часов атака повторилась.

"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале в 5:25 мск.

Всего, по информации Минобороны РФ, минувшей ночью было уничтожено девять украинских БПЛА, в том числе над территориями Калужской и Московской областей. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник

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