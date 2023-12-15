Как накажут россиян, укравших тую вместо елки

Молодые люди перепутали деревья

Резонансный инцидент произошел в российской столице. Там двое молодых людей украли пышную тую, которую приняли за елку и выбрали украшением своей новогодней ночи.



Столичные правоохранители быстро вычислили злодеев, которыми оказались парни 17 и 18 лет. В квартире у одного из них нашлось дерево, стоимость которого оценивается в 5,7 тысячи рублей.



Юрист Ксения Корсукова напомнила, что самовольная вырубка деревьев запрещена законами нашей страны, отмечает интернет-издание "Подмосковья сегодня".



Эксперт сообщила, что за такое злодеяние может грозить штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы и даже тюремное заключение сроком до 5 лет.

