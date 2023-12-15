Как накажут россиян, укравших тую вместо елки

Молодые люди перепутали деревья

Резонансный инцидент произошел в российской столице. Там двое молодых людей украли пышную тую, которую приняли за елку и выбрали украшением своей новогодней ночи.

Столичные правоохранители быстро вычислили злодеев, которыми оказались парни 17 и 18 лет. В квартире у одного из них нашлось дерево, стоимость которого оценивается в 5,7 тысячи рублей.

Юрист Ксения Корсукова напомнила, что самовольная вырубка деревьев запрещена законами нашей страны, отмечает интернет-издание "Подмосковья сегодня".

Эксперт сообщила, что за такое злодеяние может грозить штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы и даже тюремное заключение сроком до 5 лет.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

Вернувшуюся в Россию Пугачеву задержали пограничники

Артистке устроили допрос

Критикует РФ и работает на Первом: где сейчас автор "Непутевых заметок" Крылов

Знаменитость давно не скрывает своих взглядов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей