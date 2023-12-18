Что известно о состоянии Байдена после аварии с кортежем: появились подробности

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В минувшее воскресенье в США произошла авария с кортежем американского президента Джо Байдена. Внедорожник врезался в один из автомобилей. В этот момент лидер только вышел из своего предвыборного штаба.
В момент аварии глава США разговаривал с журналистами неподалеку, как в момент серебристый седан протаранил одну из машин, которые курсируют в президентском сопровождении. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Байдена сразу же увели с места сотрудники спецслужб.
Сообщается, что ни американский президент, ни его супруга не пострадали, указывает RT. После столкновения охрана моментально подбежала к водителю седана и направила на него пистолеты.
По предварительным данным, авария была непреднамеренной, сообщает телеканал "360". Байден вместе с супругой спокойно вернулся домой, сейчас его состояние хорошее, его жизни ничего не угрожает.
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