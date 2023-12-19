Мощное землетрясение в Китае унесло жизни 118 человек

В Поднебесной произошла страшная трагедия

Сегодня, 19 декабря, тревожные новости пришли из Китайской Народной Республики. В провинции Ганьсу случилось мощнейшее землетрясение, которое привело к гибели большого числа людей.

По последней информации, число жертв буйства стихии возросло до 118 человек. В то же время, много людей считаются пропавшими без вести. Еще 182 человека получили ранения различной степени тяжести, передает информационный ресурс "Радио 1".

Сейчас на местах трагических событий работают спасатели. Власти направили дополнительные силы на ликвидацию последствий землетрясения.

Источник: Центральное телевидение Китая ✓ Надежный источник

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