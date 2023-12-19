Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Одинцовском городском округе – Собянин

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В Одинцовском городском округе силами противовоздушной обороны отражена атака беспилотника. БПЛА летел по направлению к Москве. Об этом написал в своем телеграм-канале во вторник, 19 декабря, мэр столицы Сергей Собянин.
Он сообщил, что специалисты экстренных служб сразу выехали к месту происшествия.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет",
– сообщил Сергей Собянин.
В Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в 12:35 мск.
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