Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Одинцовском городском округе – Собянин

На месте работают экстренные службы

В Одинцовском городском округе силами противовоздушной обороны отражена атака беспилотника. БПЛА летел по направлению к Москве. Об этом написал в своем телеграм-канале во вторник, 19 декабря, мэр столицы Сергей Собянин.

Он сообщил, что специалисты экстренных служб сразу выехали к месту происшествия.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет",

– сообщил Сергей Собянин.

В Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в 12:35 мск.