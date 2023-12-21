Владелец доберманов жестко наказал соседку за замечание

Мужчина применил силу

Скандальный инцидент произошел в московском районе Гольяново. Там завязалась потасовка между владельцами собак. В итоге все закончилось дракой.

По словам очевидцев, причиной инцидента стало негодование женщины, которая гуляла с маленькой собачкой. Ей навстречу шла парочка с двумя доберманами. Женщина сделала замечание соседям по поводу того, что таких мощных собак нужно выгуливать в намордниках.

Супруга владельца огромных псов начала спорить с женщиной на повышенных тонах. В конце концов мужчина решил, что пришло время кулаков, он повалил женщину на землю и стал избивать.

Несчастная получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму закрытого типа, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Пока неизвестно, будет ли москвичка обращаться к стражам порядка.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

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