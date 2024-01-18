На курорте в Турции нашли труп без головы и руки

Кому он принадлежит - неизвестно

На берегу турецкой Антальи был обнаружен труп человека. У него отсутствовали голова и правая рука.

Местные СМИ сообщают, что тело увидели на пляже пятизвездочного курорта. Пока не удалось установить, пол погибшего человека, а также его личные данные.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", турецкая полиция начала расследование инцидента.