На курорте в Турции нашли труп без головы и руки

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На берегу турецкой Антальи был обнаружен труп человека. У него отсутствовали голова и правая рука.
Местные СМИ сообщают, что тело увидели на пляже пятизвездочного курорта. Пока не удалось установить, пол погибшего человека, а также его личные данные.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", турецкая полиция начала расследование инцидента.
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