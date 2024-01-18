На курорте в Турции нашли труп без головы и руки

Кому он принадлежит - неизвестно

На берегу турецкой Антальи был обнаружен труп человека. У него отсутствовали голова и правая рука. 

Местные СМИ сообщают, что тело увидели на пляже пятизвездочного курорта. Пока не удалось установить, пол погибшего человека, а также его личные данные.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", турецкая полиция начала расследование инцидента. 

Источник: Alanya Postası

Лидер группы "Парк Горького" сравнил SHAMAN с глистами

Белов не считает артиста выдающимся

Вышвырнутый Эрнстом Дибров раскрыл отношение к новой работе на ТНТ

Ведущему придется перенастраиваться на другой формат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей