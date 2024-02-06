Самолет с Татьяной Тарасовой врезался в сугроб во время посадки

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Накануне, 5 февраля, чрезвычайное происшествие случилось в Саранске. За пределы взлетной полосы выкатился самолет, на борту которого была легендарная тренер по танцам на льду Татьяна Тарасова.
Борт не остановился в положенном месте, проехал дальше и врезался в сугроб. Как подчеркивает телеканал "360", инцидент, к счастью, обошелся без пострадавших.
Помимо Тарасовой, на этом рейсе летели тренер Алексей Тихонов и известный комментатор Александр Гришин. Спортивные деятели будут работать на первенстве России среди юниоров, которое пройдет в Мордовии.
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