Жителя Хабаровска чуть не загрызла стая собак

Инцидент произошел 14 февраля

Сегодня, в День всех влюбленных, страшная трагедия разыгралась в Хабаровске. Там на молодого человека, который мирно шел по своим делам, внезапно напала стая разъяренных собак.

Клыкастая банды состояла из не менее пяти псов. Они атаковали парня, который начал истошно кричать и звать на помощь. К счастью, рядом проходил мужчина, который не испугался и кинулся спасать россиянина.

Очевидец сообщил, что псы в клочья разорвали одежду на своей жертве и сильно травмировали его. В тяжелом состоянии молодого человека забрали прибывшие сотрудники скорой помощи, передает "Пятый канал".


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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