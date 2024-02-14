Жителя Хабаровска чуть не загрызла стая собак

Инцидент произошел 14 февраля

Сегодня, в День всех влюбленных, страшная трагедия разыгралась в Хабаровске. Там на молодого человека, который мирно шел по своим делам, внезапно напала стая разъяренных собак.



Клыкастая банды состояла из не менее пяти псов. Они атаковали парня, который начал истошно кричать и звать на помощь. К счастью, рядом проходил мужчина, который не испугался и кинулся спасать россиянина.



Очевидец сообщил, что псы в клочья разорвали одежду на своей жертве и сильно травмировали его. В тяжелом состоянии молодого человека забрали прибывшие сотрудники скорой помощи, передает "Пятый канал".