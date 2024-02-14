Жителя Хабаровска чуть не загрызла стая собак

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Сегодня, в День всех влюбленных, страшная трагедия разыгралась в Хабаровске. Там на молодого человека, который мирно шел по своим делам, внезапно напала стая разъяренных собак.
Клыкастая банды состояла из не менее пяти псов. Они атаковали парня, который начал истошно кричать и звать на помощь. К счастью, рядом проходил мужчина, который не испугался и кинулся спасать россиянина.
Очевидец сообщил, что псы в клочья разорвали одежду на своей жертве и сильно травмировали его. В тяжелом состоянии молодого человека забрали прибывшие сотрудники скорой помощи, передает "Пятый канал".
Главред "России сегодня" обозначила свою позицию
Артист планирует дать несколько концертов