Гладков: количество погибших в Белгороде достигло пяти

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В результате удара ВСУ по Белгороду погибло пятеро человек, в числе которых один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Всего ранения получили 18 граждан, из которых пятеро не достигли совершеннолетия, указывает телеканал "360". Их доставили в больницы, сейчас они находятся под присмотром врачей.
После обстрела пострадали пять многоэтажек, в которых выбило стекла в окнах взрывной волной. Осколки снаряда повредили пять припаркованных автомобилей. Разрушения есть семи частных домовладениях, магазине и одном предприятии в городе.
Обстрелам подверглись и другие украинские регионы
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