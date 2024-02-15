Гладков: количество погибших в Белгороде достигло пяти

В городе зафиксированы разрушения зданий

В результате удара ВСУ по Белгороду погибло пятеро человек, в числе которых один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

Всего ранения получили 18 граждан, из которых пятеро не достигли совершеннолетия, указывает телеканал "360". Их доставили в больницы, сейчас они находятся под присмотром врачей. 

После обстрела пострадали пять многоэтажек, в которых выбило стекла в окнах взрывной волной. Осколки снаряда повредили пять припаркованных автомобилей. Разрушения есть семи частных домовладениях, магазине и одном предприятии в городе. 

Источник: Telegram

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