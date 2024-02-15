Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Трагедия произошла сегодня, 15 февраля

Украинская сторона продолжает бить по мирным российским городам. Удар противника, нанесенный сегодня, 15 февраля, привел к многочисленным смертям. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубочайшие соболезнования родным погибших.

Глава российской столицы подчеркнул, что выступает от своего имени и от имени всех жителей Москвы. Вся страна скорбит из-за жестокой и коварной атаки ВСУ.

Мэр Белокаменной также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате удара украинского противника.

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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