Женщина свалилась с чердака и три дня провела между стенами дома

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Удивительная история произошла в Сочи. Там одна из местных жительниц случайно сорвалась с чердака жилого дома и в итоге оказалась застрявшей между стенами близко стоящих построек.
Узкий лаз смягчил падение несчастной и фактически спас ей жизнь, однако выбраться оттуда самостоятельно женщине не удалось. В итоге жительница целых трое суток провела в заточении, передает "Пятый канал".
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