Женщина свалилась с чердака и три дня провела между стенами дома

Несчастную чудом спасли

Удивительная история произошла в Сочи. Там одна из местных жительниц случайно сорвалась с чердака жилого дома и в итоге оказалась застрявшей между стенами близко стоящих построек.

Узкий лаз смягчил падение несчастной и фактически спас ей жизнь, однако выбраться оттуда самостоятельно женщине не удалось. В итоге жительница целых трое суток провела в заточении, передает "Пятый канал".



Все это время несчастная звала на помощь. Ей повезло, что через три дня соседка спустилась в подвал и услышала крики. Для того чтобы вызволить россиянку, спасателям пришлось демонтировать часть стены.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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