Появились подробности катастрофы с Ил-76 в Ивановской области

На борту было 15 человек

Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области во время захода на посадку. Очевидцы сообщили, что у борта горел один из двигателей. После экстренного приземления на месте начался пожар.

Сведения об инциденте подтвердили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в самолете летело восемь членов экипажа и семь пассажиров. Ил-76 выполнял учебный полет. По неподтвержденной информации, на месте было найдено пять тел погибших, судьба остальных участников рейса пока неизвестна.

Причиной катастрофы назвали возгорание одного из двигателей. На местро присшествия выехала комиссия Главного командования ВКС России для установления полной картины произошедшего.

Сообщается, что упавший в Иваново самолет базировался в Твери. Еще во время взлета с аэродрома у него начал дымиться двигатель. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог.

Пилотам удалось увести судно от жилых домов и избежать большего числа жертв.