Бросившую детей замерзать на Новый год мать будут судить на Алтае

Против горе-матери завели уголовные дела

Страшная трагедия произошла в начале этого года в Республике Алтай. Там молодая родительница оставила своих детей в неотапливаемой квартире и уехала в другой поселок. Теперь женщина предстанет перед судом.

Горе-мамаша в конце прошлого года оставила двух маленьких сыновей в квартире без отопления. Малыши остались без питания, воды и ухода. Спустя несколько дней родственник с отцовской стороны решил заглянуть к детям. Там он обнаружил мертвого младенца и его замерзающего двухлетнего братика.

Благодаря усилиям медиков, жизнь старшего ребенка удалось спасти. На мать заведено три уголовных дела.

Источник: СУ СК России по Республике Алтай ✓ Надежный источник

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