Бросившую детей замерзать на Новый год мать будут судить на Алтае

Против горе-матери завели уголовные дела

Страшная трагедия произошла в начале этого года в Республике Алтай. Там молодая родительница оставила своих детей в неотапливаемой квартире и уехала в другой поселок. Теперь женщина предстанет перед судом.



Горе-мамаша в конце прошлого года оставила двух маленьких сыновей в квартире без отопления. Малыши остались без питания, воды и ухода. Спустя несколько дней родственник с отцовской стороны решил заглянуть к детям. Там он обнаружил мертвого младенца и его замерзающего двухлетнего братика.



Благодаря усилиям медиков, жизнь старшего ребенка удалось спасти. На мать заведено три уголовных дела.

