Бросившую детей замерзать на Новый год мать будут судить на Алтае

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Страшная трагедия произошла в начале этого года в Республике Алтай. Там молодая родительница оставила своих детей в неотапливаемой квартире и уехала в другой поселок. Теперь женщина предстанет перед судом.
Горе-мамаша в конце прошлого года оставила двух маленьких сыновей в квартире без отопления. Малыши остались без питания, воды и ухода. Спустя несколько дней родственник с отцовской стороны решил заглянуть к детям. Там он обнаружил мертвого младенца и его замерзающего двухлетнего братика.
Благодаря усилиям медиков, жизнь старшего ребенка удалось спасти. На мать заведено три уголовных дела.
Риторика француза становится все жестче
Принцесса не появлялась на публике с конца прошлого года