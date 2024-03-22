Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в Крокус-Сити

В здании произошел теракт

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время инцидента в "Крокус-Сити Холле". Ранее там произошел теракт с использованием автоматического стрелкого оружия.

"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших", – сообщил Собянин.

Стрельба произошла незадолго до концерта группы "Пикник". Вскоре после этого в здании раздался взрыв и начался пожар, данные о пострадавших и погибших разняться.

На место выехали сотрудники СОБР, ФСБ, пожарные и 50 карет скорой помощи.