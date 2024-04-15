В ростовском Гуково на поле образовалась глубокая дыра

Находка очень напугала местных жителей

Сельхозрабочие на одной из смен обнаружили огромную дыру на поле около ростовского Гуково. Бездонный кратер образовался всего за одну ночь. В соцсетях его уже прозвали "порталом в ад" и секретной базой инопланетян.

Кадры с дырой снял один из сотрудников. По его словам, приближаться и смотреть вглубь ему было очень страшно – насколько далеко вниз произошел обвал земли, определить на глаз оказалось практически невозможно.

Мужчина отметил, что провал оказался удивительно ровным и круглым. В местной администрации полагают, что раньше на этом месте мог располагаться вход в шахту.

Собственники поля самостоятельно устранили провал, засыпав его землей. Однако менее страшно жителям Гуково от этого не стало. Они опасаются, что аналогичное может случиться и с их домами, поскольку в регионе есть множество шахт, а также землю размывает обильными грунтовыми водами.