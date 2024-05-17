Mirror: жительница Бразилии отрезала мужу половой орган и смыла в унитаз

Жена отрезала мужу половой орган и смыла в унитаз
Фото: unsplash.com
Она узнала о его измене

Бразильянка Дайана душ Сантос Фариас попала в тюрьму после того, как наказала своего мужа. Женщина узнала, что возлюбленный изменил ей с ее же 15-летней племянницей. Оставить предательство без ответа она не смогла.

В итоге дама заманила супруга на сеанс секса с извращениями, привязала его к кровати и лишила детородного органа, который после смыла в унитаз. От неожиданности мужчина был в шоке и не смог ничего сделать. Позже Фариас сама отправилась в отделение полиции и созналась в случившемся. По итогам суда ей назначили четыре года и пять месяцев лишения свободы. 

Ее избраннику установили протез пениса. При этом инцидент нисколько не оттолкнул его от жены. Напротив, он заявил, что хочет снова сойтись с женщиной и признает свою вину. Мужчина говорит, что не должен был изменять супруге с племянницей.

"Дайана – замечательная, любящая женщина, которая любит меня", – говорит он.

Фото: соцсети

Источник: The Mirror

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