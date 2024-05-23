Грозит депортация: россиянки устроили полуголый перфоманс на Бали

Грозит депортация: россиянки устроили полуголый перфоманс на Бали
Фото: unsplash.com
Девушек разыскивает полиция

В Индонезии разгорелся скандал с участием русских туристок. Две девушки решили устроить фотосессию на заправке, облачившись в костюмы ковбойш. Она попросили разрешения на съемку у владельца заведения, и он без задней мысли согласился, о чем вскоре пожалел.

Дамы начали позировать в провокационных нарядах, задирать ноги и демонстрировать свои интимные места. Разнообразить кадры они решили поливом друг друга бензином из шлангов. В эти моменты им активно сигналили проезжающие мимо автомобили.

Фото: соцсети

Произошедшее крайне не понравилось владельцу заправки. Россиянки проломили крышу на колонке и отказались платить за использованное топливо, как и за весь ущерб в целом. В итоге он написал на них заявление в полицию, а вымывать асфальт от бензина ему пришлось самостоятельно, чтобы случайно не произошло возгорания.

Сейчас правоохранители розыскивают девушек в Чангу. Им грозит депортация за проступки.

Источник: SHOT

Заберут все накопления: эксперт предостерег россиян от потери денег

Лишиться честно заработанного очень легко

Генералы и военкоры не верят в виновность экс-командующего Попова

Мужчину подозревают в хищениях на крупную сумму

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей