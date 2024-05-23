Грозит депортация: россиянки устроили полуголый перфоманс на Бали

Девушек разыскивает полиция

В Индонезии разгорелся скандал с участием русских туристок. Две девушки решили устроить фотосессию на заправке, облачившись в костюмы ковбойш. Она попросили разрешения на съемку у владельца заведения, и он без задней мысли согласился, о чем вскоре пожалел.

Дамы начали позировать в провокационных нарядах, задирать ноги и демонстрировать свои интимные места. Разнообразить кадры они решили поливом друг друга бензином из шлангов. В эти моменты им активно сигналили проезжающие мимо автомобили.

Произошедшее крайне не понравилось владельцу заправки. Россиянки проломили крышу на колонке и отказались платить за использованное топливо, как и за весь ущерб в целом. В итоге он написал на них заявление в полицию, а вымывать асфальт от бензина ему пришлось самостоятельно, чтобы случайно не произошло возгорания.

Сейчас правоохранители розыскивают девушек в Чангу. Им грозит депортация за проступки.