На Урале утонул 6-летний мальчик вскоре после похорон отца

Люди полагают, что родитель забрал ребенка с собой

В начале лета на Урале произошла трагедия – шестилетний мальчик утонул в реке после уговоров его друзей искупаться. Незадолго до этого он похоронил солдата-отца, с которым был невероятно близок. Все знакомые считают смерть ребенка мистической. Люди говорят, что родитель мечтал забрать сына у бывшей супруги, когда вернется назад.

До последнего родные мальчика не верили, что он утонул. Пока шла спасательная операция, все надеялись, что его получится достать из воды живым. Однако, когда тело вынули на сушу, оно уже было окаменевшим. Было видно, что его сильно било о камни.

Мать строго запрещала ребенку приближаться к воде. В день трагедии она отпустила его покататься с друзьями на самокате. Мальчик позвонил ей с просьбой перевести деньги на мороженое, но так их и не купил.

"Он обычно сразу бежит в магазин, а тут оплаты не было. Начала ему звонить – он трубку не берет. Потом взял мужчина, который пытался его спасти, достать. Он сказал: "Я не знаю, как вам сказать, но ваш ребенок, наверное, утонул"", – вспомнила женщина.

Отец невероятно любил своего сына – тем же ему отвечал и ребенок. После похорон родителя он стал чаще размышлять о смерти и даже рисовал совместные надгробия. Сейчас мать и старшая сестра полагают, что ребенок ушел из жизни вслед за отцом не просто так.