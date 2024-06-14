Мужчина вернулся из зоны СВО и обнаружил интимную переписку жены с соседом

Терпеть предательство он не стал

Участник спецоперации на Украине вернулся домой и неожиданно узнал, что его супруга ведет откровенные переписки с соседом. Об этом ему рассказала мать. Простить такое предательство военный не смог.

Согласно данным следствия, мужина взял старый отцовский автомат с чердака и отправился в больницу к предполагаемому любовнику супруги. Он зашел к нему в палату, украл находившийся рядом травматический пистолет обидчика, разбудил и предъявил свои претензии. Перепалка закончилась стрельбой.

Сперва военный семь раз выстрелил в соперника из травмата, а после еще три раза нажал на курок автомата. После этого он сбежал из больницы и по пути выбросил орудие преступления. Однако, несмотря на количество ранений, пострадавший выжил.

В результате нападавшего задержали правоохранители. Любовник супруги его простил, а сам мужчина в итоге развелся с женой. Военный суд назначил ему 1,5 года колонии общего режима.