Дядя рассказал о характере одного из захватчиков СИЗО

"Был хорошим мальчиком": дядя рассказал об одном из захватчиков СИЗО
Кадр видео Росгвардия
Родственники в шоке от поступка парня

В минувшее воскресенье шестеро экстремистов нашли способ сбежать из ростовского СИЗО-1 и захватить заложников. Сперва они в плен 23-летнего надзирателя, а после на переговоры приехал начальник οпepaтивнοгο упpaвлeния ΓУΦCИΗ пο Ροcтοвcκοй οблacти, которого тоже схватили преступники.

Мужчины требовали, чтобы им обеспечили выход из изолятора и побег. Переговоры с экстремистами не привели к положительному результату, поэтому здание решили брать штурмом – в результате всех злоумышленников ликвидировали, а сотрудников исправительного учреждения освободили.

После этого правоохранители провели допросы и обыски у родственников погибших, пытаясь выяснить, как телефоны, повязки с символами террористической организации и прочие предметы могли попасть к заключенным.

Во время беседы с журналистами дядя одного из захватчиков рассказал о своем племяннике. Он говорит, что в шоке из-за поступка родственника до сих пор.

"Малик в детстве был хорошим мальчиком", – рассказал мужчина.

По его словам, мальчик учился в школе на отлично и предпочитал проводить время дома, а не в гостях. Он много читал и имел отличные отзывы в институте. Поэтому ничего плохого о заключенном сказать не может. Аналогичное заявление о нем сделал и другой дядя.

Известно, что большинство нападавших были задержаны в Ингушетии за подготовку террористических актов на территории России. Все находились в разных камерах, и неизвестно, как им удалось спланировать преступление. Как сообщали источники, тела преступников не будут выдавать родственникам и похоронят в неизвестном месте, чтобы из них не сделали места поклонения.

Источник: Известия

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