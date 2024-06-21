Сестра утонувшей в Сочи девушки высказалась о трагедии

Сестра раскрыла страшные подробности смерти утонувшей в Сочи девушки
Кадр видео из соцсетей
До последнего семья надеялась, что ее найдут живой

Спустя пять дней после трагедии спасателям все же удалось обнаружить тело утонувшей в Сочи 20-летней туристки. Диану утянуло в воду, когда она хотела искупаться в воде на рассвете – парни из ее компании пытались девушку удержать, но не смогли. 

Сестра погибшей вспоминает, что ее родственницу мать отпустила вместе с 31-летним другом, надеясь, что он будет за ней присматривать. В одном из сочинских баров пара познакомилась с неким Денисом и отправилась смотреть на появление солнца. Вскоре после этого стало известно о гибели девушки.

Сперва ее сестра не поверила в случившееся и повесила трубку. Ближе к часу дня до нее смогли наконец дозвониться близкие и знакомые, которые стали интересоваться подробностями трагедии. Мать погибшей после случившегося впала в шок и не выходит из него до сих пор.

По словам сестры погибшей, изначально Андрей рассказывал свою версию случившегося – будто бы он вместе с Денисом спасал Диану, но она все равно пошла. А потом появилось видео, которое это опровергло. Девушка говорит, что и спасателей на место вызвали только к часу дня.

"Он нам по телефону говорил, что море штормит, и это мешает начать поисковую операцию", – вспоминает она.

До последнего семья надеялась, что Диану прибьет к берегу живой. Они обращались в сочинские больницы, но там людей с похожими ситуациями было очень много.

Источник: Комсомольская правда

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