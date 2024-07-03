В Красноярске пьяная женщина оставила ребенка у знакомых и забыла их адрес

Девочку удалось отыскать по камерам наблюдения

Жительница Красноярска обратилась в полицию с просьбой помочь ей отыскать четырехлетнюю дочь. Как оказалось, женщина оставила ребенка у людей, которых впервые повстречала на улице.

Все произошло во время прогулки по набережной, где россиянка познакомилась с мужчиной и женщиной. Они пригласили ее к себе в гости с ребенком, чтобы распить спиртное. Пока взрослые гуляли, девочка заснула. Мать решила не будить ребенка, указав, что вернется за ним позже, и ушла домой. На утро она поняла, что не помнит, где именно живут ее новые знакомые.

Полицейские подняли записи с камер наблюдения и нашли жилье, где должна находиться девочка. Они обнаружили ребенка, установили, что ее жизни ничего не угрожает и вернули в семью. В отношении матери составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Известно, что ранее семья на учете в полиции не состояла.