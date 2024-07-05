В Чите боец "Вагнера" напал на прохожую женщину

Вагнеровец напал на женщину после одной просьбы
Фото: Andrew Butko / wikimedia.org
Мужчина был в неадеквате

В Чите произошел скандальный инцидент с бывшим участником ЧВК "Вагнер". Мужчина напал на прохожую после просьбы оставить ее в покое. 

Все произошло на одной из городских улиц. Неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно – он кидался на машины и кричал. После он решил пристать к проходящей мимо женщине и стал выкрикивать в ее адрес различные фразы. На просьбу оставить ее в покое мужчина набросился, схватил за волосы даму и стал избивать кулаками. Дополнительно он тыкал пальцами на символ "Вагнера" на футболке.

Женщине удалось спастись только после того, как она запрыгнула в проходящий мимо автомобиль. Затем она сняла побои и обратилась в полицию, где и установили личность нападавшего. Оказалось, что не так давно он вернулся из зоны СВО, а до этого отбывал срок в колонии. По какой статье – неизвестно.

В итоге суд по делу бойца был назначен на 11 июля. Какая ему вменяется статья – не раскрывается.

Источник: Telegram

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