В Кыргыстане заявили о попытке госпереворота в стране

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Сотрудникам комитета госбезопасности Кыргыстана удалось предотвратить попытку совершить государственный переворот в республике. По сообщению ведомства, злоумышленники собирались захватить власть насильственным способом и организовать массовые беспорядки в стране.
Утверждается, что преступники действовали в составе организованной группы, в которую входили криминальные лица и люди, исповедующие религиозную идеологию. Правоохранителям удалось поймать четверых граждан Киргизии и поместить в СИЗО.
При обыске у подозреваемых нашли самодельную взрывчатку, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты. Среди прочего была найдена форма сотрудников полиции, беспилотники и экстремистская литература.
После задержания преступной группы в их отношении проводятся следственные действия.
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