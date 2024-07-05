В Кыргыстане заявили о попытке госпереворота в стране

В одной из стран СНГ предотвратили госпереворот
Фото: unsplash.com
Преступников удалось задержать

Сотрудникам комитета госбезопасности Кыргыстана удалось предотвратить попытку совершить государственный переворот в республике. По сообщению ведомства, злоумышленники собирались захватить власть насильственным способом и организовать массовые беспорядки в стране.

Утверждается, что преступники действовали в составе организованной группы, в которую входили криминальные лица и люди, исповедующие религиозную идеологию. Правоохранителям удалось поймать четверых граждан Киргизии и поместить в СИЗО. 

При обыске у подозреваемых нашли самодельную взрывчатку, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты. Среди прочего была найдена форма сотрудников полиции, беспилотники и экстремистская литература.

После задержания преступной группы в их отношении проводятся следственные действия. 

Источник: РИА "Новости"

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