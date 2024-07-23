Вдове отказали в выплатах бойца СВО из-за водки

Оказалось, что он умер не на поле боя

Суд отказал в выплатах вдове бойца СВО из Башкирии, которая хотела получить 6 млн рублей по факту гибели своего супруга. Оказалось, что мужчина не успел доехать до места службы, поэтому и претензии дамы лишены законных оснований.

Оказалось, что боец после мобилизации во время пути в военную часть скончался. Рядом с ним нашли шесть бутылок водки, а в его крови обнаружили высокое содержание спирта. Медики установили, что причиной его гибели стала передозировка алкоголем.

В итоге было принято решение не выплачивать вдове с тремя детьми установленную сумму в качестве компенсации.