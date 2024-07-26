В изъятых у школьников вейпах нашли "зомби-наркотик"

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Согласно результатам нового шокирующего исследования, в каждом шестом вейпе, конфискованном у школьников в Англии, был обнаружен "зомби-наркотик". Препарат вызывает сердечные приступы и инсульты.
Полиция выяснила, что вещество намеренно подменяют в этих курительных портативных устройствах и продают несовершеннолетним. Наибольшая распространенность запрещенных средств была обнаружена в Лондоне и Западном Мидленде.
"Директора школ говорят мне, что ученики падают в обморок прямо в коридорах и в итоге подолгу остаются в отделениях интенсивной терапии", – рассказал один британец.
При этом родители считают, что ничего страшного с детьми от курения вейпов не будет и не запрещают им этого.
* курение и прием наркотиков вредны для здоровья
Политик готов пойти на важное решение