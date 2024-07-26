В изъятых у школьников вейпах нашли "зомби-наркотик"

В изъятых у школьников вейпах нашли "зомби-наркотик"
Фото: unsplash.com
Детей стали чаще госпитализировать в неадекватном состоянии

Согласно результатам нового шокирующего исследования, в каждом шестом вейпе, конфискованном у школьников в Англии, был обнаружен "зомби-наркотик". Препарат вызывает сердечные приступы и инсульты. 

Полиция выяснила, что вещество намеренно подменяют в этих курительных портативных устройствах и продают несовершеннолетним. Наибольшая распространенность запрещенных средств была обнаружена в Лондоне и Западном Мидленде.

"Директора школ говорят мне, что ученики падают в обморок прямо в коридорах и в итоге подолгу остаются в отделениях интенсивной терапии", – рассказал один британец.

При этом родители считают, что ничего страшного с детьми от курения вейпов не будет и не запрещают им этого.

* курение и прием наркотиков вредны для здоровья

Источник: Daily Mail

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