Россиянка чудом вышла из комы после удара молнии

После внезапного удара молнией с россиянкой произошло чудо
Фото: unsplash.com
Врачи уже готовили родных к худшему

Жительница Екатеринбурга отправилась отдыхать на озеро Туркояк в Челябинской области. 37-летняя Анастасия решила прогуляться с подругами на пляже, как неожиданно пошел дождь – спрятаться от него девушка не успела, и в нее выстрелила молния.

После случившегося россиянка рухнула на землю. Ей срочно вызвали врачей и доставили в реанимацию. Состояние пострадавшей было неутешительным – молния вошла ей в плечо и вышла через ногу. Медики приняли решение ввести ее в состояние комы.

Сперва прогнозы на выздоровление были неутешительные. Врачи рассказали, что, как правило, после подобных случаев люди умирают на месте, но продолжили борьбу за ее жизнь. Спустя несколько дней Анастасия вышла из комы – в больнице это назвали настоящим чудом. 

Сейчас девушка находится в родном Екатеринбурге, восстанавливается после случившегося.

Источник: SHOT

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