Россиянка чудом вышла из комы после удара молнии

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Жительница Екатеринбурга отправилась отдыхать на озеро Туркояк в Челябинской области. 37-летняя Анастасия решила прогуляться с подругами на пляже, как неожиданно пошел дождь – спрятаться от него девушка не успела, и в нее выстрелила молния.
После случившегося россиянка рухнула на землю. Ей срочно вызвали врачей и доставили в реанимацию. Состояние пострадавшей было неутешительным – молния вошла ей в плечо и вышла через ногу. Медики приняли решение ввести ее в состояние комы.
Сперва прогнозы на выздоровление были неутешительные. Врачи рассказали, что, как правило, после подобных случаев люди умирают на месте, но продолжили борьбу за ее жизнь. Спустя несколько дней Анастасия вышла из комы – в больнице это назвали настоящим чудом.
Сейчас девушка находится в родном Екатеринбурге, восстанавливается после случившегося.
Спецы удивлены положением дел
Турецкий глава счел выпад хозяина Овального кабинета неприемлемым