Звезда сериала "Клуб" Анастасия Задорожная впервые стала матерью в 38 лет

Девушка сама сообщила о важном событии

Известная российская актриса Анастасия Задорожная рассказала о долгожданном пополнении в семействе. Звезда нашумевшего в свое время молодежного телесериала "Клуб" впервые стала матерью в 38 лет. Артистка пребывает на седьмом небе от счастья и решила поделиться важной новостью с многочисленными поклонниками.



О том, что ее семья расширилась, Анастасия рассказала в социальных сетях. Она опубликовала трогательную фотографию с маленькой детской ручкой. Также в посте знаменитость поприветствовала малыша, который пришел в этот мир.

Ранее Анастасия Задорожная активно публиковала в социальных сетях откровенные фотографии с округлившимся животом. Первая беременность стала очень важным событием для Анастасии, и она не постеснялась поделиться с поклонниками подробностями своего счастья.